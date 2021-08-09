شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الأرز بنسبة 79%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن إنتاج مصر من الأرز وصل إلى 4.8 مليون طن سنويا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز للحديث عن مجموعة لنماذج من المؤشرات الاقتصادية، المقرر عرضها من خلال المرصد الإحصائي الجديد لجهاز الإحصاء.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول إنتاج مصر من الأرز وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه:

1- تنتج مصر سنويا 4.8 مليون طن من الأرز

2- إنتاج مصر من الأرز يحقق الإكتفاء الذاتي بنسبة 79%

3- يبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 39 كليو جرام سنويا

وفيما يتعلق بصادرات مصر غير البترولية فبلغت الصادرات المصرية غير البترولية 25 مليار دولار عام 2020 وكانت صادرات الذهب في الصدارة، أما الواردات فبلغت 70 مليار دولار أغلبها واردات غير بترولية والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول التي تستورد منها مصر.