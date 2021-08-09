شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالكهرباء لمواجهة الانقطاعات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، أعلنت رفع حالة الطوارئ القصوى لحين انتهاء الموجة الحارة التي تمر بها البلاد، كاشفا أن هناك فرق طوارئ بمختلف المحافظات للتدخل السريع فى حالة حدوث أى انقطاعات فنية طارئة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المناطق العشوائية والمخالفة التى يكثر فيها سرقات التيار الكهربائي هى الأكثر تعرضا لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لزيادة الأحمال الغير منظمة على مهمات الكهرباء مما يؤدى إلى تعطيلها وبالتالى انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار المصدر إلى أن سرقات التيار الكهربائي تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر، مشيرا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، والتى تكثر خلال زيادة معدلات الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.