شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل إيه لو اكتشفت عروض وهمية فى الأوكازيون الصيفى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين العديد من الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من عروض الاوكازيون الصيفى 2021 ومدى جدية المحلات المشاركة فى التخفيضات ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر ضده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

”الخليج 365” يعرض تقريرا معلوماتيا حول كيفية مواجهة العروض الوهمية خلال فترة الاوكازيون الصيفى 2021.

- يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية بالاتصال بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588 من أى خط أرضى

- غرامات العروض الوهمية قد تصل إلى 2 مليون جنيه

- تشن وزارة التموين حملات رقابية على المحلات والمولات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى

يقوم موظفو جهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطة القضائية بتحرير محاضر للمحلات التى تعلن عن عروض وهمية للتخفيضات.