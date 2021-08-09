شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات بمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تنفيذ مبادرة لتوعية الشباب وكذلك الأسر بأضرار تعاطى المخدرات، بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة بجانب توعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " باستخدام أساليب وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية للفئات المختلفة زبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن الأنشطة التوعًوية عن أضرار الإدمان بمراكز الشباب فى نقاط محددة .

ـ تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الشباب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان.

ـ تعظيم دور الرياضة في الحماية والوقاية من الوقوع في براثن الإدمان .

ـ المبادرة تستهدف إعداد كوادر شبابية واكسابهم المهارات.

ـ تصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة.

ـ تنفيذ أنشطة رياضية تستهدف الأطفال والشباب علي مستوى كافة مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة .

ـ المبادرة تستهدف كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بواقع 15 مركز شباب شهريا بكل محافظة ولمدة 6 أشهر ضمن حملة " انت أقوى من المخدرات " .

ـ تنفيذ المبادرة في 720 مركز شباب حتى الآن بالمحافظات المختلفة وبمشاركة أكثر 2200 متطوع لدى الصندوق .

ـ تقديم ورش عمل مع الشباب وألعاب تفاعلية بالإضافة إلى تنفيذ ألعاب رياضية متنوعة من مسابقات جري ودوريات رياضية وأنشطة تفاعلية وورش عمل مع التأكيد على مجموعة المفاهيم المغلوطة.

ـ تضمنت المبادرة أيضا عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال .