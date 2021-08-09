شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مراكز تعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع بالكنيسة الأسقفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسست وحدة تعليم وتدريب الصم فى الكنيسة الأسقفية عام 1982 كخدمة للكنيسة الأسقفية في مصر. وذلك بهدف تحسين نوعية الحياة للأطفال والشباب والأسر الصم وضعاف السمع من خلال التعليم والتدريب المهني والتوجيه الروحي لمنحهم فرصة للعملوالاستقلال المالي والاندماج الناجح في المجتمع في مصر.

وتعتمد رؤية المركز على بناء قدرات الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع، وتمكين مهاراتهم التعليمية والاقتصادية والاجتماعية للاندماج بشكل فعال في شتى جوانب الحياة.

ويسعى المركز إلى تقديم برامج وخدمات تعليمية وترفيهية وتنمية شخصية الاطفال والشباب الصم وضعاف السمع لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال التدريبات والبرامج المهنية.

وتتمثل خدمات وحدة تعليم وتدريب الصم فى الأتى:

1- المدرسة

2- مركز التدريب المهنى

3- العيادة السمعية

4- البرامج التدريبية

وتوفر وحدة تعليم وتدريب الصم مدرسة إبتدائية وإعدادية للأطفال الصم وضعاف السمع مقرها في القاهرة ، حيث يتعلم الأطفال لغة الإشارة المصرية فى الشهر الأول، وعادة ما يكونون قادرين على التواصل مع بعضهم البعض. وايضاً يتعلمون اللغة العربية ، حتى يتمكنوا من التواصل عن طريق الكتابة مع المجتمع الخارجى. يبدأ جميع الأطفال الدراسة في سن الخامسة فى المدرسة الابتدائية ويدرسون حتى المدرسة الإعدادية حتى سن السابعة عشر، ثم يذهب الطلاب إلى المدرسة الثانوية الحكومية. يأخذ الاطفال دروسًاتعليمية في وحدة تعليم وتدريب الصم ويذهبون إلى المدارس الحكومية لاداء الامتحانات مرتين في السنة ، امتحانات منتصف العام وامتحانات نهاية العام. يحصل الطلاب على شهادة بعد اجتيازهم جميع الامتحانات في المدارس الابتدائية والإعدادية.

وتخدم الوحدة حوالى 50 طفلا وشابا وامرأة من الصم وضعاف السمع، كما تخدم صم وضعاف سمع مسلمين ومسيحيين وغالبًا ما يكونوا من عائلات أغلبها متكلمين.

ويؤدى هذا الوضع فى كثير من الأحيان إلى سوء فهم وعدم تواصل جيد فى الأسرة ، نسعى في وحدة تعليم وتدريب الصم إلى توفير فرص تواصل أفضل بين الصم والمتكلمين. لذلك نحن نقدم كورس لغة اشارة مجاناً مرة اسبوعيا للآباء والأشخاص داخل المجتمع المحلي. نساعد الطلاب فى الفصول بتعليم لغة الإشارة ، ونساعد في تثقيف المجتمع حول الصور غير الصحيحة عن الصم والصمم ، ومنح الصم الفرصة لبناء علاقات مع الآخرين.