شكرا لقرائتكم خبر عن والدة البطلة الأولمبية فريال أشرف توجه طلبا للرئيس السيسى.. ورئيس الجمهورية يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت عزة السيد، والدة البطلة الأولمبية فريال أشرف، طلبا للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "حضرتك عامل حياة كريمة دى حاجة بنشكر حضرتك عليها وعلى مجهوداتك فيها، فهل ممكن من ضمن المبادرة نعمل حاجة خاصة بالصيدلة أو نعمل صيدليات نساعد بها الناس غير القادرين من خلال فريال بما إنها دكتورة صيدلانية؟".

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الفور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: "أنا بشكرك جدا جدا.. أقول يا حاجة عزة ولا يا أستاذة عزة؟، ربنا يمن عليكي بكل خير انتي والوالد الكريم.. طبعا ده شعور كل مصري، وأتمنى يبقى فيه حاجة خاصة بالصيدلة في حياة كريمة، وإحنا مشيين كويس جدا، والأمور ماشية كويس".

وفى رسالة لأسرة البطلة فريال أشرف، قال الرئيس لوالدة البطلة الأولمبية: "يا أستاذة عزة انتوا قدمتوا لمصر خلاص، قدمتوا صورة رائعة لكل بنت ولكل شاب في سن فريال، بيشوفوا بناتنا يقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى إن هما يقفوا على أعلى مستوى في أعلى رياضة في العالم وهي الأولمبياد، والدنيا كلها بتتفرج عليها، علشان كده بشكرك على النبل والكرم ده".