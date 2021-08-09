شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تم رفع كفاءة أكثر من 4 آلاف مركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "طلبت منذ ثلاث سنوات أن الرياضة في المدرسة والجامعة، تدخل ضمن المجموع، مردفا: "حتى لو فترة انتقالية منحسبهاش ضمن المجموع لكن بعد ذلك نحسبها".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية مع الإعلامى يوسف الحسينى: "فى النوادي عملنا برنامج خلال الست سنوات الماضية لرفع كفاءة مراكز الشباب، النوادي دائما في العواصم، والريف فيه أكثر من 50 مليون، احنا بنتكلم في أكثر من 4 آلاف مركز رفعنا كفاءتهم"، وتابع: "مشروع أنك تعمل بطل موضوع يجب كلنا نشتغل عليه من الدولة والإعلام والأسرة والمدرسة".

وأردف: "عندما تعمل المنظومة مع بعضها في النهاية نجد أكثر من شاب وشابة يحققو نجاحات.. ونحقق ميداليات، ولكن الاهتمام بالرياضة، لأن الرياضة حياة".

وأنهى الرئيس المداخلة الهاتفية: "ألف مبروك يا فريال وأسعدتينا وشرفتينا وترجعوا وترجعوا بالسلامة انتى والبعثة كلها، واللى حقق الذهب والفضة والبرونزية، وممن بذل جهد مثل فريق كرة اليد، ومرة ثانية أبلغ تحياتى لكل الأسر التي اهتمت بأولادها وبناتها".