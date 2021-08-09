شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ فريال أشرف.. واللاعبة: تحيا مصر يا سيادة الريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يمارس رياضة الكاراتيه منذ عام 1970، مهنئا اللاعبة فريال أشرف بحصولها على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، موجها حديثه لفريال أشرف: ترجعى بالسلامة وهناك اهتمام أكتر من جانبنا، يا فريال أنت شرفتينا".

وردت فريال أشرف على تصريحات الرئيس السيسى بفرحة عارمة، قائلة: تحيا مصر يا سيادة الريس، ليرد الرئيس السيسى: ترجعى بالسلامة وأنت وزملائك".