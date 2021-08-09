"أهل مصر" يختتم فعاليات الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أقيم مساء اليوم الأحد، حفل ختام فعاليات الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة لمشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في مدينة الإسماعيلية.

وتفقدت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، ولاميس الشرنوبي مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل، معرض نتاج الورش الفنية التي نفذت مع الأطفال طوال فعاليات الأسبوع.

وعلى مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بدأت أولى فقرات حفل الختام بعرض فيلم تسجيلى عن فعاليات الورش الفنية والزيارات الميدانية والترفيهية، يتضمن لقاءات مع بعض الأطفال المشاركين، ويرصد فرحتهم بالمشاركة في مشروع "أهل مصر".

أعقب ذلك عرض مسرحية عرائس بعنوان "هفتان وريان"، وهي نتاج ورشة تصنيع العرائس التي قدمها المخرج عمرو حمزة وتدور حول مضمون الصداقة وغيرها، وترسيخ أكثر من قيمة من بينها الصداقة بين ولدين، وحق الجيرة، والتعاون، ومساعدة الآخرين، والحفاظ على المياه.

شارك في حفل الختام جميع الأطفال المشاركين في الملتقى، وعددهم يتجاوز 200 طفل، من مختلف محافظات مصر الحدودية.

ومن أهم الورش التي تم تقديمها للأطفال على مدار الأسبوع هي: تصوير الاكريليك والتي تقدمها الفنانة نشوى الحناوي، وورشة حلي وإكسسوار وتقدمها الفنانة منى عبدالوهاب زكي، وورشة أصنع كتابك وتقدمها الفنانة أميرة سعد، وورشة المسرح ويقدمها الفنان عمرو حمزة، وورشة تحليل رسوم الأطفال وتعديل سلوكهم وتقدمها الفنانة كريمة الديب، وورشة تقبيب على النحاس "الكلنكان" ويقدمها صفية يحيي، ويحيي حسن، وورشة الحياكة وتقدمها الفنانة نجوى عبدالعزيز، وورشة كتابة القصة القصيرة وتقدمها الكاتبة إيمان شوكت، وورشة اركت خشب ويقدمها حسني إبراهيم، وورشة اركت نحاس ويقدمها مصطفى إسماعيل.

جدير بالذكر أن الإثنين 2 أغسطس، شهد انطلاق المرحلة الثالثة من فعاليات ملتقى أطفال "أهل مصر" الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، حيث تنفذ الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي، أسبوعا ثقافيا وفنيا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة والإسماعيلية في الفترة من 1 إلى 9 أغسطس.