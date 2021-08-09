"شهادة محمد حسان في خلية داعش إمبابة وحريق مركب بالزمالك".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بسبب شماريخ فرح.. نشوب حريق أعلى سطح عقار في الدقي

نشب حريق، منذ قليل، أعلى سطح عقار بجوار بنك مصر في منطقة الدقي.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

ماذا قال محمد حسان أثناء الاستماع لشهادته في قضية "داعش إمبابة"؟

استمعت الدائرة الخامسة "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، إلى شهادة الشيخ محمد حسان، في قضية محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش إمبابة".

السيطرة على حريق مركب سياحي في الزمالك

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، على حريق هائل اندلع في المركب السياحي عمر الخيام بشارع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالزمالك (حي غرب القاهرة).

"كتلة نار".. اللقطات الأولى لحريق إحدى العائمات السياحية بوسط البلد

يكثف رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة جهودهم؛ للسيطرة على حريق هائل اندلع في إحدى العائمات السياحية بمنطقة وسط البلد، وتحديدا في منطقة العجوزة على كورنيش النيل.

"ضلال مبين ورب الكعبة".. الشيخ محمد حسان عن "تنظيم ولاية سيناء" في قتل الجيش

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسان خلال محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "داعش إمبابة".

"تقولون الله ورسوله ولا تعرفوا مدى التأثير".. حديث بين قاضي محاكمة "داعش إمبابة" ومحمد حسان عن الطائفة "القطبية"

عرّف المستشار محمد سعيد الشربيني، قاضي محاكمة المتهمين في قضية "داعش إمبابة"، الشيخ محمد حسان المنهج الذي يقوم عليه الطائفتين القطبية والسرورية بأنهما يعتمدان على تكفير المجتمع، ويقولان أنه كافر والجهل ليس بعذر، ومن يفكرهم فهو كافر.