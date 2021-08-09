شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل دفعة جديدة من لقاح جونسون آند جونسون بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى، بعد قليل، شحنة جديدة من لقاحات كورونا، وهى الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكى، والمقرر أن يتم استغلالها فى تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج، وكذلك المنتظرين للحصول على اللقاح فى مراكز التطعيم المختلفة على مستوى الجمهورية.

كشفت مصادر مطلعة فى مطار القاهرة، أنه من المنتظر أن تصل الدفعة الأولى من لقاح جونسون إلى القاهرة، فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، على متن رحلة تابعة لخطوط لوفتهانزا الألمانية رقم LH8290 من طراز MD11، حيث محدد لهبوطها فى مطار القاهرة موقع رقم 40.

ومن المنتظر أن يكون فى الدفعة الأولى من لقاح جونسون، فى مطار القاهرة، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، وأيضا وفد يضم مسئولين من وزارة الصحة والسكان.