شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يشن حملات رقابية على الأسواق ويضبط سلعا منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس ايمن حسام الدين رئيس مجلس ادارة الجهاز شن العديد من الحملات الرقابية فى الأسواق بالمحافظات المختلفة وأنه تم ضبط 2368 علبة مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى بأحد مخازن المواد الغذائية، و1966 منتجا دوائيا منتهى الصلاحية بأحد الصيدليات خاص بالتأمين الصحى ممنوع تداوله خارج منافذ وزارة الصحة.

فرع المنوفية :

• تم تحرير عدد من المحاضر لعدد من المحلات التجارية وذلك للبيع بأزيد من السعر المعلن، وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الاعلان عن الأسعار، كما تم تحرير3 محاضر لأحد مراكز الصيانة غير المعتمدة وذلك لتقليد علامة تجارية وعدم تقديم الخدمة المتفق عليها.

فرع المنيا :

• ضبط كمية من الأدوية خاصة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بمركزطبى لعلاج الأطفال، كما تم ضبط أدوية مخدرة جدول أول وثانى محظور تداولها بمركز للجراحة العامة يعمل بدون ترخيص.

فرع الدقهلية :

• ضبط مخزن للأدوية يعمل بدون ترخيص خاص بأحد الصيدليات، كما تم ضبط 7 أصناف كريمات علاجية غير مصرح بتداوله داخل العيادات الخاصة بأحد مراكز الجلدية

• كما تم تحرير 16 محضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، كما تم ضبط 5000 لتر بنزين بأحد محطات الوقود تمهيدا لبيعه بالسوق السوداء

فرع الإسكندرية :

• تطبيق عقوبة الغلق الإدارى لـ9 كافتيريا ومطعم وصيدلية ومركز تعليمى لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص

•توقيع الغرامة الفورية لـ 22 كافيتريا وهايبر ماركت ومطاعم وذلك لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، كما تم ضبط 4 مراكز للصيانة تعمل بدون ترخيص وتقليد علامات تجارية وتحرير 12 محضرا لعدد من المحلات التجارية لعدم الاعلان عن الأسعار

• كما تم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية (اللحوم، أجبان، عصائر، ألبان) منتهية الصلاحية داخل أحد سلاسل الهايبر ماركت الكبرى.

فرع كفر الشيخ :

• تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بمزاولة مهنة طبيب أسنان وتم ضبطه أثناء الكشف على أحد المرضى

• كما تم تحرير محضر ضد أحد المطاعم لحيازته كمية من لحوم الدجاج والتوابل غير صالحة للاستخدام الآدمى ومجهولة المصدر، كما تم ضبط ٢٠ كجم لحوم بأحد محلات الجزارة لذبحه خارج المجازر.

فرع سوهاج :

• تم ضبط 8000 كجم من السكر بأحد مراكز تعبئة المواد الغذائية والسكر التموينى وذلك لتعبئة سكر ناقص الوزن واستخدام سلع مجهولة المصدر.

• كما تم ضبط أحد مصانع الملابس الجاهزة وأحد مصانع الأكياس البلاستيكية لاستخدام خامات مجهولة المصدر وضبط أحد مصانع الدهانات وذلك لاستخدام خامات مجهولة المصدر

• وتم ضبط أحد مخازن المواد الغذائية لعدم وجود ترخيص، كما تم ضبط عدد من المحلات التجارية ومحطتين لوقود السيارات وتحرير محاضر ضدهم لوجود مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك.

فرع أسوان:

• تم تحرير 10 محاضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم وجود شهادات صحية، كما تم إعدام 300 كيلوجرام أغذية متنوعة وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدم.

فرع بنى سويف :

• تم غلق 3 معامل تحاليل للعمل بدون ترخيص، كما تم تحرير محضرين ضد عيادة طبية ومركز أشعة لعدم وجود ترخيص وحيازة أدوية محظور تداولها ضمن جدول أول مخدرات، كما تم غلق مركزين للدروس الخصوصية.

• كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الأعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 11 محضر لعدم حمل شهادة صحية.

فرع القليوبية :

• تم ضبط 350 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد محلات المواد الغذائية.

• كما تم ضبط كمية من الأدوية الخاصة بوزارة الصحة والقوات المسلحة وأدوية مجهولة المصدر بصيدلتين، كما تم تحرير 13 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

فرع بورسعيد:

• تم ضبط 20 قطعة غيار سيارات بدون فواتير ومجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر لأحد محلات الملابس لعدم إصدار فواتير.

فرع البحيرة :

• ضبط 2.25 طن مخلل داخل مصنع بدون ترخيص

• ضبط عدد 120 عبوة مبيدات و28 عبوة بويات و160 شكارة سلفات حديد و100 شكارة فول حصى مستورد مجهولة المصدر و200 كيلو جرام طحينة و100 كيلو زيت حار مجهولين المصدر ومنتهين الصلاحية و100 لتر بنزين 80 بأحد المحلات

• كما تم ضبط 4 محلات جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط 87 كيلو لحم غير صالح للإستهلاك الآدمى، تحرير 10 محاضر لعدد من المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع.

فرع الفيوم :

• تحرير 6 محاضر لمركز جراحة عامة ومعمل تحاليل ومركز اشعة لعملهم بدون ترخيص وضبط طبيب باطنة وقلب يزاول المهنة بدون ترخيص بأحد العيادات الخاصة.

فرع الشرقية :

• تم ضبط 415 كيلوجراما من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وتحرير محضر ضد محل أسماك لحيازة سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بإجمالى 100 كيلو جرام، كما تم ضبط عدد 145 كيلو من اللحوم المجمدة و10 غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

• كما تم ضبط 7500 طن من مواد البناء و2 طن من الحبوب، و2400 طن من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر و3400 طن من المنظفات بدون ترخيص.