تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جدية عروض الأوكازيون الصيفى 2021

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من عروض الأوكازيون الصيفى 2021، ومدى جدية المحلات المشاركة فى التخفيضات ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وتصل عقوبة غرامة العروض الوهمية إلى 2 مليون جنيه.

‎وعلى من يريد المشاركة من أصحاب المحلات التجارية التوجه مسبقاً إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، وتصل التخفيضات فى المتوسط الى ما يقرب من 30 و40% ولبعض المنتجات إلى 60%.

‎وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون الصيفى، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الصيفى من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

ويذكر أن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك كان قد أكد أن سيارات الضبطية القضائية بالجهاز ستجوب الأسواق خلال فترة الأوكازيون للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدى لأى مخالفات، كما أن المحالات التى ستشارك فى الأوكازيون الصيفى، 2021 لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر احالتها إلى النيابة، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص على نجاح موسم الأوكازيون الصيفى لإتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة فى العروض وكذلك العمل على تنشيط حركة التجارة.