شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بروسيا: الحجوزات الروسية كاملة العدد و20 رحلة جوية أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى موسكو، أن مدينتى الغردقة وشرم الشيخ ستستقبلان 5 رحلات جوية من روسيا أسبوعيا، بجانب تسيير 10 رحلات من شركة مصر للطيران إلى روسيا، وهو ما يعنى 20 رحلة مباشرة بين شرم الشيخ والغردقة وموسكو فى الأسبوع الواحد بداية من الغد.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" أن الحجوزات الروسية إلى مصر كاملة العدد، والوفد الأمنى الروسى أشاد بالإجراءات الاحترازية داخل المطارات بعد زيارته الأخيرة، لافتا إلى أن الشركة الروسية ستسير الرحلة بسعة 550 راكبا، وكل الرحلات مباعة بالكامل بما يصل إلى 9000 روسى.

وأضاف قائلا: "نتواصل مع روسيا لتحديد عدد الرحلات التى سيتم السماح بها فى الفترة القادمة إضافة لـ20 رحلة، وهناك طلبات من أكثر من 30 شركة سياحة روسية لتسيير رحلات إلى مصر".