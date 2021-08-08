شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 85% بالقاهرة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل، حيث حذرت من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة. وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى: - القاهرة والوجه البحرى: العظمى ليلا 75 - 85% الصغرى نهارا 30 - 35% - السواحل الشمالية: العظمى ليلا 83 - 92% الصغرى نهارا 40 - 45% - جنوب سيناء: العظمى ليلا 45 - 60% الصغرى نهارا 30 - 35% - شمال الصعيد: العظمى ليلا 40 - 55% الصغرى نهارا 20 - 25% - جنوب الصعيد: العظمى ليلا 30 - 35% الصغرى نهارا 10 - 15%