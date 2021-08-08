شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استلام 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر بصدد جلب 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال أيام قليلة، حيث يتم الحصول عليه من خلال جرعتين.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، إن مصر ستستقبل نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال أيام، يليها 1.7 مليون جرعة من تحالف كوفاكس، مشددا على ضرورة الحصول على الجرعتين من نفس اللقاح حتى لو تأخر موعد الجرعة الثانية، كما أن الفارق بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا 3 أشهر.

وعلى جانب أخر، أشار إلى إن هناك تعاون بين مصر واليابان، ومصر حصلت على منحة غير مشروطة من الجانب الياباني بقيمة 9.3 مليون دولار خاصة ببعض التجهيزات الطبية والمستشفيات لدعم بأجهزة أشعة مقطعية و5 مولدات، مضيفا :"سنوزع أجهزة الأشعة المقطعية طبقا للاحتياجات، كما نتعاون مع اليابان من خلال مؤسسة الجايكا ببرامج تدريبية ودراسية للأطباء والتمريض".

ولفت إلى أن اليابان تدعم يونيسيف بحوالي 1.9 مليون دولار لتوفير ثلاجات التبريد لحفظ اللقاحات، وستدخل إلى مصر خلال عدة أيام لحفظ اللقاحات، معقبًا :"يوم 14 أغسطس سيشهد خروج عدد كبير من لقاحات سينوفاك المصنعة في مصر إلى السوق المحلية وستوزع على مراكز اللقاحات في مصر".