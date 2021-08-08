شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية: تنفيذ 32 مشروعا بـ13 محافظة ضمن تطوير عواصم المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد صديق رئيس، مدير صندوق التنمية الحضرية فى مصر، أن من أساسيات تغيير مهام واسم صندوق تطويرا لعشوائيات إلى صندوق التنمية الحضرية هو تنفيذ تطوير عواصم المحافظات الذى تم تكليف الصندوق بتنفيذه.

وقال مدير صندوق التنمية الحضرية فى مصر، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الصندوق يبحث الموقف التنفيذى والإجراءات التى تمت فى المشروعات التى ينفذها الصندوق، لافتا إلى تم البدء فى تنفيذ 32 مشروعا فى 13 محافظة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.

ولفت مدير صندوق التنمية الحضرية فى مصر، إلى أنه بعد بدء تطوير عواصم المحافظات ظهرت بعض المشكلات التى ظهرت بعض فى الشبكات والمرافق وكل مشكلة تم عرضها تم حلها، موضحا أنه خلال سنة ونصف سيتم إنشاء 117 ألف وحدة سكنية من 500 الف وحدة المستهدفة فى تطوير عواصم المحافظات .

وأشار مدير صندوق التنمية الحضرية فى مصر، إلى أنه تم الانتهاء من 25 % من مشروعات تطوير عواصم المحافظات فى السويس، و13% فى الفيوم، و21 فى سوهاج.