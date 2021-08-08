​ارتفاع الرطوبة والحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدٍ الاثنين سيكون شديد الحرارة، رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة إن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة يَزيد درجة الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات، كما أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة؛ ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا..

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا- الاثنين:

القاهرة:

العظمى 37 – المحسوسة 39 - الصغرى 25

الإسكندرية:

العظمى 32 – المحسوسة 35 – الصغرى 25

الزقازيق:

العظمى 37 – المحسوسة 38 – الصغرى 25

شرم الشيخ:

العظمى 38 – المحسوسة 41 – الصغرى 28

سوهاج:

العظمى 38 – المحسوسة 40 – الصغرى27

أسوان:

العظمى 45 – المحسوسة 46 – الصغرى 28

الوادي الجديد:

العظمى 43 – المحسوسة 44 – الصغرى 28

شلاتين:

العظمى 39 – المحسوسة 42 – الصغرى 30