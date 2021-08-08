تصريحاته لم ترتقِ للمخالفة.. "الإعلاميين" تبرئ تامر أمين من "التحريض ضد رمضان صبحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

علم "الخليج 365" من مصادر بنقابة الإعلاميين أن النقابة برأت الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، من تهمة التحريض ضد اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي "بيراميدز"، حيث كان قد تقدم نادي "بيراميدز" بشكوى ضده بعد انتقاده لارتداء اللاعب رمضان صبحي "شارة الكابتن" في مباراة مصر والبرازيل في منافسات الألعاب الأوليمبية التي انتهت بفوز البرازيل بهدف نظيف.

وقالت مصادر بالنقابة، في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "مرصد النقابة حقق في الشكوى التي تقدم بها نادي بيراميدز وفرّغ الحلقة محل الشكوى، وبعد الاستماع للحلقة كاملة، لم يجد بها ما يرتقي لكونه مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الشرف الإعلامي، وعليه فقد استقر المرصد على حفظ الشكوى المقدمة ضد الإعلامي وتبرئته".

وقال الإعلامي تامر أمين في إحدى حلقات برنامجه "آخر النهار" الذي يذاع على قناة "النهار" عقب هزيمة منتخب مصر من نظيره البرازيلي في أولمبياد طوكيو 2020 إن ارتداء رمضان صبحي لشارة الكابتن في مباراة مصر والبرازيل جريمة لأنه مخالف لكل الأعراف والمنطق ومخالف للأخلاق والقيم والأقدمية والروح العامة والإدارة والقيادة في الملعب، حتى لو عرض اللاعب أحمد حجازي على رمضان صبحي ارتداء شارة الكابتن لأنه لا رمضان ينفع يوافق، ولا الريس بتاعهم قائد المنظومة الكاتبن شوقي غريب ينفع يوافق، لأن كده تبقى سبهللة.