قبيل وصول "جونسون".. ما خطوات الحصول على لقاح كورونا للمسافرين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تترقب وزارة الصحة والسكان، وصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون، فجر الاثنين ٩ أغسطس.

وقالت الوزارة إنه سيتم توزيع اللقاح على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية فور وصوله.

وهناك العديد من الإجراءات التي يتعين على المسافرين اتباعها للحصول على لقاح كورونا، والسفر إلى الخارج، تشمل:

- التسجيل على موقع اللقاحات وتحديد مكان الحصول على اللقاح بمركز المسافرين التابعة بالمحافظة

- الحصول على رقم التسجيل عبر الموقع "http://egcovac.mohp.gov.eg"

- إن كان ممن سجلوا بياناتهم مسبقًا يتم الاتصال على 15335 لتغيير المكان لمركز المسافرين

-الرسوم 250 جنيها لكل شخص (سواءً كان اللقاح جرعة أو جرعتين).

- التوقيع على إقرار الموافقة المستنيرة.

- الحصول على اللقاح

- إحضار أصل جواز السفر و100 جنيه لاستخراج الشهادات الموثقة والتي تحمل رمز (QRCode)