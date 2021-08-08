شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر: تسليم 720 وحدة سكنية وخطة لزيادة قدرة محطات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم تسليم الدفعة الجديدة من مبادرة سكن مصر فى منطقة المال والأعمال بالمدينة، حيث تم تسليم 720 وحدة ضمن الدفعة الثانية من المشروع، وسيتم تسليم باقى الوحدات السكنية تباعا فور الانتهاء منها.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المدينة تشمل جميع أنواع الإسكان منها سكن بديل عشوائيات وإسكان اجتماعى، وإسكان دار مصر، بجاب إتاحة فرص استثمارية كبيرة للغاية.

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أن هناك دراسات لتطوير طرق للمدينة بالكامل، خاصة أنه سيمر فيها القطار الكهربائى، بجانب وجود خطة حاليا لزيادة سعة المدينة من مياه الشرب والصرف الصحى لاستقبال المزيد من أعداد المواطنين، حيث من المستهدف أن يكون تعداد سكان المدينة 2,5 مليون نسمة، بالإضافة إلى زيادة قدرة محطات المياه وتقوية شبكات الكهرباء ومحطات معالجة.