شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد لقوات الجيش والأمن: تصنعون تاريخا جديدا لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد لقوات الجيش والأمن: "تصنعون تاريخا جديدا لتونس"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف قيس سعيد: سنخلص تونس من كل "الأدران" التي علقت بها.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أجرى اتصالاً هاتفياً السبت، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.