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قيس سعيد لقوات الجيش والأمن: تصنعون تاريخا جديدا لتونس

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد لقوات الجيش والأمن: "تصنعون تاريخا جديدا لتونس"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وأضاف قيس سعيد: سنخلص تونس من كل "الأدران" التي علقت بها. 

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أجرى اتصالاً هاتفياً السبت، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

وتطرق الجانبان - وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية - للوضع السياسي في تونس، مشيراً إلى أن الرئيس التونسي سيكشف قريباً عن خارطة الطريق الفترة المقبلة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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