شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ المحاور اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين، العديد من القضايا والتقارير والموضوعات المهمة، أبرزها، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ المحاور اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻣﺴﺘﺠﺪات الموقف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻰ اﻟﻌﲔ اﻟﺴﺨﻨﺔ واﻟﻌلمين اﻣﺘﺪادا إلى مرسى مطروح ومرورا ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.. وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻸﺻﻮل واﻷراﺿﻰ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم" داﺧﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى

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