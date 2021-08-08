شكرا لقرائتكم خبر عن 152 رحلة تنعش حركة السفر بمطار القاهرة الدولى بأكثر من 20 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة اليوم الأحد أكثر من 20 ألف راكب قادمين ومغادرين إلى وجهات عربية مختلفة وذلك على مدار اليوم التشغيلى.

وقالت مصادر بالمطار لليوم السابع أن المطار يسير على مدار اليوم الأحد 152 رحلة جوية لعدة وجهات خليجية وذلك ينقل على متنها أكثر من 20 ألف راكب.

وحسب المصادر فان صالات السفر بمبانى المطار المختلفة ستسير اليوم 75 رحلة على متنهم قرابة 12 ألف راكب.

لوجهات مختلفة بالدول العربية منها دبى أبو ظبى الشارقة راس الخيمة جده الرياض القسيم جيزان مسقط الدمام الدوحة عدن البحرين والعديد من الوجهات الأخرى بيروت بغداد عدن الخرطوم عمان.

فى حين تستقبل صالات الوصول بمبانى المطار المختلفة 77 رحلة من عدة عواصم عربية منها الرياض جده المدينة دبى ابو ظبى الشارقة رأس الخيمة الدوحة مسقط عدن سيئون المنامة حائل الدمام القصيم الرياض عمان بغداد بيروت تونس تنقل على متنها حوالى 9 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.