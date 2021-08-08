شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 38 أسرة من عزبة أبو قرن لوحدات مفروشة بمدينة معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة، أنه تم اليوم الأحد إخلاء 11 عقارا بمنطقة عزبة أبو قرن، وتسكين 38 أسرة بوحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام، مشيرا إلى أنه جارى الاستمرار فى أعمال نقل سكان المنطقة وتسكينهم فى وحدات مجهزة ضمن خطة تطوير العشوائيات، وتوفير سكن ملائم وأدمى للمواطنين.

وأضاف رئيس حى مصر القديمة أن عدد الأسر المقرر نقلها من عزبة أبو قرن العشوائية يبلغ 4756 أسرة، ويتم تسليم الوحدات مفروشة بالكامل، مشيرا إلى أنه يتم توفير سيارات لنقل السكان للوحدات الجديدة بمدينة معا.

وحصرت أجهزة محافظة القاهرة سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة مفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.

وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها.

وانتهت محافظة القاهرة من إزالة عدة مناطق عشوائية كانت تمثل خطورة على قاطنيها كما وفرت المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة وحدات بديلة مجهزة ومفروشة بالكامل بمجتمعات حضارية جديدة مكتملة الخدمات توفر حياة كريمة لسكانها.