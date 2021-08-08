شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف السكة الحديد.. تخصيص 40 مقعدا للفتيات والراتب لن يقل عن 3000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، شروط التقديم في الوظائف الجديدة المقرر الإعلان عنها، ورواتب الوظائف الجديدة قائلا: "مرتب الفني شامل الحوافز لن يقل عن 3 آلاف جنيه، بينما لن يقل راتب المهندس عن 4.5 و5 آلاف جنيه"، مشيرا إلى تخصيص 40 مقعدا للفتيات ضمن المسابقة الجديدة.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع على قناة صدى البلد، أنه من المقرر إتاحة عدد من الوظائف بينها 1500 وظيفة فنية تشمل فني سكة ومزلقانات وفني حركة وتخصصات أخرى، لافتا إلى أن الشروط لا تتضمن الخبرة المسبقة.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن الشروط للوظائف الفنية تتضمن الحصول على دبلوم فني، أو معهد فني تجاري وصناعي، وألا يتخطى العمر 30 عاما، إضافة إلى تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء، وسلامة صحيفة الحالة الجنائية، مبينا أن التقديم سيكون وفقا للمنطقة الجغرافية المقيم بها، فضلا عن ألا يقل مجموع التخرج عن 65%، إضافة إلى اللياقة الصحية والنفسية، وتقديم حوالة بريدية بقيمة 250 جنيها.

وأشار إلى أن التقديم لوظائف السكة الحديدة سيكون يدويا لمنع تزييف الشهادات، موضحا أنه من المقرر إخضاع المقبولين لتدريب أولى، ومن المقرر أن تشمل فترة التقديم شهرا ابتداء من غدا الاثنين، فيما نفى وجود أولوية بالتقديم.

ولفت إلى إتاحة 150 وظيفة للمهندسين، بشرط ألا يقل العمر عن 21 ولا يزيد عن 30 عاما، فيما تشمل الشروط الحصول على بكالوريوس هندسة، وأن يكون المتقدم مقيد بنقابة المهندسين، إضافة إلى اللياقة النفسية والصحية، وألا يقل التقدير التراكمي عن جيد، مع التقديم وفقا للمنطقة الجغرافية، وتقديم شهادة أداء الخدمية العسكرية أو الإعفاء منها، إضافة إلى تقديم حوالة بريدية بقيمة 250 جنيه باسم هيئة السكك الحديدية.

وأكد نائب رئيس هيئة السكة الحديد أن عملية القبول سيتكون للمستحقين قائلا "لا يوجد وسايط ومحسوبية".