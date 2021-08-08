شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستعرض فرص الاستفادة من أحدث النظم الخاصة بتحلية مياه البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس وائل عبده رئيس مجلس إدارة شركة "أي بيكون".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر"