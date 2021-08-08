شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستعرض مشروع القطار الكهربائي السريع بين مدينتي العين السخنة والعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، حيث استعرض الفريق كامل الوزير مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعلمين امتداداً إلى مرسى مطروح، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى.

وكذلك جهود الوزارة لتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، فضلاً عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.