شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مشاركة 1704 محلات بالأوكازيون الصيفى وتحرير 43 محضر عروض وهمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2021 وصل إلي 1704 محلات تجارية، وتم تحرير 43 محضرا عن عروض وهمية، ومحضر واحد لعدم الالتزام بالأسعار.
ووجه الوزير بتشديد الرقابة علي المحال المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من جودة السلع المعروضة، وكذلك وضع السعر قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون.
وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير وجه المديريات بتسهيل كل الإجراءات وأن نسب التخفيضات هذا العام تبدأ من 10% وتصل إلي الـ 50%، وأن الأيام المقبلة سوف تشهد دخول عدد كبير من المحال التجارية للاستفادة من الأوكازيون وبيع السلع الموجودة لديهم هذا الموسم، وأن محافظة القاهرة وصل عدد المشاركين من المحال التجارية بالأوكازيون الي 718 محالا وتأتي بعدها الجيزة بعدد 287 محالا تجاريا، ثم سوهاج بعدد 45 محالا، والإسكندرية بعدد 39 محالا والغربية بعدد 39 محالا.