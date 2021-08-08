شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مشاركة 1704 محلات بالأوكازيون الصيفى وتحرير 43 محضر عروض وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2021 وصل إلي 1704 ‏محلات تجارية، وتم تحرير 43 محضرا عن عروض وهمية، ومحضر واحد لعدم ‏الالتزام بالأسعار.

ووجه الوزير بتشديد الرقابة علي المحال المشاركة في الأوكازيون، ‏للتأكد من جودة السلع المعروضة، وكذلك وضع السعر قبل ‏وبعد المشاركة في الأوكازيون.‏

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، إن الوزير وجه المديريات بتسهيل كل الإجراءات وأن نسب التخفيضات هذا العام تبدأ من 10% ‏وتصل إلي الـ 50%، وأن الأيام ‏المقبلة سوف تشهد دخول عدد كبير من المحال التجارية للاستفادة من ‏الأوكازيون وبيع السلع الموجودة لديهم هذا الموسم، وأن ‏محافظة القاهرة وصل عدد المشاركين من المحال التجارية بالأوكازيون ‏الي 718 محالا وتأتي بعدها الجيزة بعدد 287 محالا تجاريا، ثم سوهاج ‏بعدد 45 محالا، والإسكندرية بعدد 39 محالا والغربية بعدد 39 محالا.