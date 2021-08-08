السيطرة على حريق مركب سياحي في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، على حريق هائل اندلع في المركب السياحي عمر الخيام بشارع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالزمالك (حي غرب القاهرة).

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب في الطابقين الثاني والثالث من العائمة، ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وزيادة الأحمال وارتفاع درجات حرارة الجو

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات إطفاء، مدعومة بلانشات نيلية؛ للمساهمة في إخماد الحريق.

وتسبب الحريق في ظهور كثافات بطريق كورنيش النيل فى العجوزة، فانتقل برجال المرور لسحب الكثافات المرورية، وتسيير الحركة،

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في عائمة نيلي بمنطقة ماسبيرو.

وجار فحص سبب الاشتعال للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الاشتعال.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم على الفور الدفع بقوات الحماية المدنية وجاري السيطرة على الحريق وإجراء عمليات الأطفاء ولا توجد إصابات حتى الآن.