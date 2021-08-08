"الصحة العالمية" تهنئ مصر على بعثة طوكيو: فخورون بأدائهم المشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

هنأت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة، مصر على أدائها الرائع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفي تغريدة عبر الحساب الرسمية لمكتب المنظمة، الأحد، هنأت القصير "فريال عبد العزيز على صنع التاريخ وكونها أول امرأة مصرية تفوز بميدالية ذهبية في مسابقة الكاراتيه".

وأضافت المنظمة: "تهانينا لكل الرياضيين المصريين الذين يجعلوننا فخورين بأدائهم المشرف".

وتوجت مصر بـ 6 ميداليات في هذه الدورة، كانت أولها عن طريق هداية ملاك في منافسات وزن 67 كجم للسيدات في لعبة التايكوندو، واللاعب الشاب سيف عيسى، الذي فاز بالميدالية البرونزية في وزن 80 كجم.

وخطف محمد إبراهيم السيد «كيشو» الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، كما فاجأ الشاب أحمد الجندي صاحب الـ 21 عاماً، الجميع، وحصد الميدالية الفضية في منافسات لعبة الخماسي الحديث.

ولم يكتفي أبناء مصر بذلك، بل نجحت فريال أشرف عبدالعزيز في منح الفراعنة شرف معانقة الذهب مجدداً بعد غياب 17 عاماً، بتحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه لوزن +61 كجم.