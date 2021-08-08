بعد زيادة الإصابات.. متى تبدأ الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

واصلت الأعداد الرسمية التي تسجلها وزارة الصحة في بيانها الرسمي، في الزيادة التدريجية وصولًا إلى مستوى الـ 60 حالة، بعد أسابيع من الانخفاض المتواصل.

وكان أدنى عدد سجلته الوزارة في بيانها الرسمي لإصابات الموجة الثالثة يوم الأربعاء 28 يوليو، بتسجيل 31 حالة إيجابية بفيروس كورونا، إضافة لـ 4 حالات وفاة، ومن حينها بدأت الأعداد في الزيادة التصاعدية حتى الآن.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 61 حالة إيجابية بكورونا، و4 حالات وفاة، بنهاية أمس السبت.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 284641 من ضمنهم 232825 حالة تم شفاؤها، و16566 حالة وفاة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، حتى دون الحاجة لإجراء تحليل "PCR".

وهذه الأعداد هي التي تسجلها وزارة الصحة فقط، فيما يلجأ كثير من المصريين إلى المستشفيات والعيادات الخاصة لتشخيص حالاتهم ولا يُسجل هؤلاء ضمن الإحصاء الرسمي.

موعد الموجة الرابعة

ويرى الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الزيادة في أعداد إصابات كورونا اليومية لا تزال ضعيفة حتى الآن.

وقال الحداد لمصراوي، إن "الوضع الوبائي لا يزال مستقرًا رغم تلك الزيادة في أعداد الإصابات، لكننا نتخوف من الأيام المقبلة، وكذلك من تخلي المواطنين عن إجراءاتهم الاحترازية، والشعور باطمئنان زائف بزوال الفيروس من مصر".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الموجة الرابعة لكورونا في مصر أواخر الشهر الجاري، أو مطلع سبتمبر المقبل.