شكرا لقرائتكم خبر عن المناهج المطورة للعام الدراسى المقبل وأبرز المواد الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تحديد المناهج الجديدة التى يدرسها الطلاب فى الصفوف الأولى فى نظام التعليم الجديد، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل المواد الجديدة والمناهج المطورة.
ـ الطلاب من الأول الابتدائى حتى الرابع يدرسون مناهج مطورة.
ـ الصف الرابع الابتدائى ضمن الصفوف التى شملها التطوير.
ـ يدرس طلاب الصف الرابع الابتدائى:
ـ مواد تقنيات المعلومات والاتصالات.
ـ المهارات المهنية والتربية الدينية والقيم.
ـ يدرس الطلاب مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية.
ـ اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.
ـ يدرس الطلاب من أولى ابتدائى كتاب القيم واحترام الأخر.
ـ المناهج جديدة تتفق مع المعايير العالمية في بناء المناهج.
ـ الانتهاء من تطوير مناهج الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى.
ـ المناهج الجديدة تهدف إلى بناء الشخصية المصرية.
ـ تنمى المهارات الحياتية مثل مهارات التفكير الناقد والإبداعى.