شكرا لقرائتكم خبر عن المناهج المطورة للعام الدراسى المقبل وأبرز المواد الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تحديد المناهج الجديدة التى يدرسها الطلاب فى الصفوف الأولى فى نظام التعليم الجديد، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل المواد الجديدة والمناهج المطورة.

ـ الطلاب من الأول الابتدائى حتى الرابع يدرسون مناهج مطورة.

ـ الصف الرابع الابتدائى ضمن الصفوف التى شملها التطوير.

ـ يدرس طلاب الصف الرابع الابتدائى:

ـ مواد تقنيات المعلومات والاتصالات.

ـ المهارات المهنية والتربية الدينية والقيم.

ـ يدرس الطلاب مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية.

ـ اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

ـ يدرس الطلاب من أولى ابتدائى كتاب القيم واحترام الأخر.

ـ المناهج جديدة تتفق مع المعايير العالمية في بناء المناهج.

ـ الانتهاء من تطوير مناهج الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى.

ـ المناهج الجديدة تهدف إلى بناء الشخصية المصرية.

ـ تنمى المهارات الحياتية مثل مهارات التفكير الناقد والإبداعى.