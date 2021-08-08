شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. استقبال أول دفعة من لقاح جونسون لتطعيم المسافرين للخارج غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، إعلان وزارة الصحة استقبال أول دفعة من لقاح جونسون لتطعيم المسافرين للخارج غدًا، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

نقل الكهرباء توقع عقدين لتأمين التغذية للإسكندرية بتكلفة 118 مليون جنيه

وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين لتوريد وتركيب كابلات أرضية وكابلات الألياف الضوئية بسيدى كرير لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة كهرباء الإسكندرية بتكلفة 118 مليونا و750 ألف جنيه.

فريال أشرف تطالب بإعادة النظر فى استبعاد الكاراتيه من الدورات الأولمبية

طالبت فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020 اللجنة الدولية الأولمبية بمراجعة قرارها بإقصاء لعبة الكاراتيه من الأولمبياد المقبلة.

وحصدت فريال ذهبية غالية لمصر فى منافسات وزن أكثر من 61 كلج فى لعبة الكاراتيه التي ظهرت لأول مرة في الأولمبياد هذا العام، على أن تختفي في الأولمبياد المقبل.

محمد حسان بـ"خلية إمبابة": الإخوان فشلت لعدم انتقالها من فكر الجماعة لفكر الدولة

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

محمد حسان بقضية خلية إمبابة: الجمعيات الدينية يجب أن تكون تحت بصر الدولة

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"

اتحاد الكرة: طرد عامر عامر أمام الأهلى لا يلغى إنذاراته السابقة

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الطرد الذى تعرض له عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا، فى مباراة الأهلى أمس بالجولة الـ23 للدوري، لن يلغى الإنذارات السابقة للاعب.

اندلاع حريق في عائمة نيلية بالزمالك.. والإطفاء تحاول السيطرة على النيران

اندلع حريق داخل عائمة نيلية بمنطقة الزمالك، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركبة نيلية في الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتم الاستعانة بلانشات إطفاء للسيطرة على الحريق.

الصحة تعلن استقبال أول دفعة من لقاح جونسون لتطعيم المسافرين للخارج غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا جونسون اند جونسون مطار القاهرة فجر غدا الاثنين بواقع 261 جرعة لاستخدامها فى تلقيح المسافرين للخارج وتوزيعها على مراكز اللقاحات.

الأرصاد: تراجع حدة الموجة الحارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3 : 4 درجات مئوية، مشيرة، إلى أنه رغم هذا الانخفاض تظل الأجواء شديدة الحرارة، حيث يستمر ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

استئناف فتح وتشغيل معبر رفح البرى بعد العطلة الأسبوعية

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح وتشغيل معبر رفح البرى "استثنائيا" من الجانبين، عقب العطلة الأسبوعية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، للتيسير على الإخوة الفلسطينيين فى عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وفد إعلامي روسى رفيع المستوى يرافق أول طائرة روسية تصل مطار شرم الشيخ

تستقبل مدينة شرم الشيخ ، غدا الاثنين فى تمام الثانية والنصف ظهرا، أولى رحلات الطيران المباشر من روسيا، بعد توقف دام 6 سنوات عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر 2015.

صرح أحمد عبد المعز المستشار الاعلامى بالسفارة المصرية فى موسكو، بأنه من المقرر أن يصاحب الرحلة وفد رفيع المستوى من ممثلى وسائل الإعلام الروسية، لتوثيق الحدث وتغطية وصول السياح الروس إلى مطار شرم الشيخ، وكذلك جولتهم السياحية فى المدينة ووصولهم إلى فندق الإقامة وتقديم صورة كاملة عن المدينة المحببة للمواطن الروسى، والتطورات التى شهدتها فى الـ 6 سنوات الماضية

وزير الدولة لشئون المهجرين وحقوق الإنسان فى حكومة الوحدة الليبية أحمد بوخزام لـ"الخليج 365": وضعنا رؤية لضمان مشاركة المهجرين في الانتخابات المقبلة .. ونبحث فتح مراكز اقتراع للمهجرين بالخارج فى سفاراتنا

أكد وزير الدولة لشئون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أحمد أبوخزام أن الحكومة وضعت رؤية شاملة تضمن مشاركة المهجرين في الخارج بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات على مستوى الدولة والتي يعد أحد أعضائها حيث يرأس اللجنة وزير الدولة لشئون الاتصال السياسي

وأشار "بوخزام" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش زيارته الأخيرة إلى القاهرة إلى وجود تواصل مستمر بين وزارته ورئيس المفوضية للانتخابات في طرابلس عماد السايح للتأكيد على ضرورة مشاركين المهجرين في الانتخابات المقبلة سواء بالترشح أو التصويت.

درجات الحرارة تنخفض والأجواء مازالت حارة.. الأرصاد: تخطينا ذروة الحالة شديدة الحرارة بمعظم الأنحاء.. وتحذر من استمرار الأجواء حارة بسبب الرطوبة.. وتكشف: تصل 85% بالقاهرة الكبرى وتتخطى 90 % جنوبا

تشهد البلاد بداية من اليوم الأحد، وحتى الجمعة المقبل ، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتنكسر حدة الأجواء شديدة الحرارة، ولكن تزال الأجواء حارة رغم هذا الانخفاض، لاستمرار ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء .

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى تخطى ذروة الحالة شديدة الحرارة التى شهدتها معظم أنحاء الجمهورية فى الأيام السابقة حيث سجلت القاهرة فى الأيام السابقة 42 درجة و 43 درجة فى الظل.

الأهلى يجنى مكاسب بالجملة بعد رباعية سيراميكا.. مواصلة الصدارة.. الفوز الرابع تواليا بالدورى.. الحفاظ على نظافة الشباك.. رباعية جديدة تعزز القوة الهجومية.. وإضافة سلاح جديد لـ محمد شريف فى صراع الهدافين

نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز كبير على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم من متابعة لركنية، ومحمد شريف من ضربة جزاء، ومدافع سيراميكا فى نفسه بعد تسديدة جونيور أجايي، واختتم محمد مجدى أفشة بهدف رائع ليكمل رباعية الأهلى.

ملك البحرين لسامح شكرى: أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي

أكدت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الأحد، تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تضمنت دعوته لزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقد رحب بهذه الدعوة الكريمة، معرباً عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

نجوم الفن يودعون دلال عبد العزيز.. دفن الراحلة بجوار زوجها سمير غانم.. انهيار دنيا وإيمي بالبكاء.. حسن الرداد ورامي رضوان وعمرو سعد يحملون النعش.. وإلهام شاهين وأشرف زكى يشاركان في الجنازة.. فيديو وصور

شيع اليوم الأحد عدد كبير من نجوم الفن جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس، وتم دفنها بمقابر الوفاء والأمل، حيث تتواجد مقابر الأسرة هناك، ليتم دفنها بجوار زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

الأزهر للفتوى: لا يليق بالشباب والفتيات ارتداء ملابس تظهر مفاتنهم

أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، بيانا، قال فيه: خلق الله الإنسان، وكرَّمه، وميَّزه بالعقل على سائر المخلوقات، وحبَّب إليه التَّزين والتَّجمُّل، وأمره كذلك بستر عورته، وجعل هذا السّتر أحد خصائص بشريته، وركيزةً من ركائز فطرته، وثمرةً من ثمرات عقله؛ فقال سبحانه: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}. [الأعراف: 26].

5 مكاسب للزمالك من الفوز بثلاثية على غزل المحلة.. اقتناص أول 3 نقاط بعد فترة توقف طويلة.. تعويض الهزيمة من الفلاحين فى الدور الأول.. الاطمئنان على حالة اللاعبين بعد معسكر برج العرب.. وأول ظهور لأيمن حفنى

مكاسب عديدة حققها فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ونرصد أهم المكاسب التى حققها الفارس الأبيض فى الأسطر التالية..

مصر للطيران تعلن تسيير 7 رحلات أسبوعية من موسكو لشرم الشيخ والغردقة

قال المركز الإعلامى لوزارة الطيران فى بيان له اليوم الأحد، إنه فى إطار المجهودات المستمرة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، وبالإشارة لعودة السياحة الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف ما يقرب من 6 سنوات، أعلنت شركة مصر للطيران عن البدء فى تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 9 أغسطس 2021، على أن تصل أولى رحلات مصر للطيران من موسكو إلى مطار الغردقة غدا الاثنين فى تمام الساعة التاسعة صباحا.