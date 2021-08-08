شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن تسيير 7 رحلات أسبوعية من موسكو لشرم الشيخ والغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الإعلامى لوزارة الطيران فى بيان له اليوم الأحد، إنه فى إطار المجهودات المستمرة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، وبالإشارة لعودة السياحة الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف ما يقرب من 6 سنوات، أعلنت شركة مصر للطيران عن البدء فى تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 9 أغسطس 2021، على أن تصل أولى رحلات مصر للطيران من موسكو إلى مطار الغردقة غدا الاثنين فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

يأتى ذلك فى ضوء الدور الهام للناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية لتحقيق استراتيجية الوزارة فى التنمية والنهوض بقطاع الطيران، هذا ومن المخطط أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300 والذى يسع لعدد 301 مقعد.

كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى نظام ترفيهى حديث على متن الطائرة، وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير رحله يوميه منتظمة بين القاهرة وموسكو.