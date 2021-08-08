شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: فرق طوارئ على مدار الساعة لحل أى مشاكل ناتجة عن ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة للتدخل السريع لحل أى مشاكل فنية طارئة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، موضحااً أن هذه الفرق مستمرة فى عملها على مدار الساعة.

وأضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، لافتاً إلى أن الوزارة و شركات توزيع الكهرباء اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأشار حمزة ، إلى أن الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء مع وجود احتياطى يومى فى الشبكة يصل إلى 11 ألف ميجا وات يومياً، وأنه لا توجد أى ازمة فى استقرار التيار الكهربائى لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر، أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.