شكرا لقرائتكم خبر عن نص شهادة محمد حسان أمام المحكمة بقضية خلية إمبابة الإرهابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، شهادة الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وعن سؤال المحكمة حول رأى الشيخ محمد حسان عن رأيه فى الإخوان، وهنا رد قائلا : الإخوان كانت جماعه دعوية، ثم أصبحت جماعة سياسية وتولت رئاسة الجمهورية والوزراء ولم توفق فى حكم مصر لأنها لم تستطع الانتقال من فكر الجماعة إلى فكر الدولة المتعدد، ولم تنتقل من سياسة الجماعة إلى سياسة الدولة متعدد الألوان ولما حصل الصدام بين الجماعة والدولة بكل مؤسساتها جيش وشرطة وإعلام رفعت شعار الشرعية أو الدماء.

ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، وزجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (22)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (23)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (24)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (25)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (26)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (27)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (1)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (2)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (3)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (4)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (5)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (6)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (7)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (8)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (9)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (10)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (11)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (12)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (13)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (14)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (15)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (16)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (17)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (18)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (19)



سماع أقوال الشيخ محمد حسان فى محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية (20)