شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: لا توجد إصابات فى حريق العائمة النيلية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه لا توجد إصابات حتى الآن، بحريق المركب السياحى بشارع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالزمالك "حى غرب القاهرة"، مشيرا إلى أنه تم على الفور الدفع بقوات الحماية المدنية وجارى السيطرة على الحريق وإجراء عمليات الإطفاء.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مركبة نيلية في الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتم الاستعانة بلانشات إطفاء للسيطرة على الحريق.