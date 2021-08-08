شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقدين لتأمين التغذية للإسكندرية بتكلفة 118 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين لتوريد وتركيب كابلات أرضية وكابلات الألياف الضوئية بسيدى كرير لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة كهرباء الإسكندرية بتكلفة 118 مليونا و750 ألف جنيه.

وأوضحت المهندسة صباح مشالى فى بيان لها اليوم، أن العقد الأول خاص بتوريد وتركيب كابلات أرضية مزدوجة الدائرة من النـوع XLPE جهـد 220 كقطاع 1×2000مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتهما والغرض من المشروع ربط محطة محولات اليكس ويست جهد 220/66/22 ك.ف بالشبكة الكهربائية جهد220 ك.ف عن طريق فتح الخط الهوائى مزدوج الدائرة سيدى كرير/العامرية ومده بكابلات أرضية من النـوع XLPE جهد 220 ك ف قطاع 1×2000مم2 نحاس بطول حوالى 2×1 كم (دخول / خروج ) على المحطة وذلك لتأمين زيادة الأحمال المستقبلية ولتحسين مستوى الجهد فى منطقة كهرباء الإسكندرية، بقيمه إجمالية تبلغ حوالى 118750000 جنيه مصرى (فقط مائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير) بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ 4 أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد.

وأضافت مسألة أن العقد الثانى خاص بتوريد وتركيب كابلات أرضية مزدوجة الدائرة من النـوع " XLPE " جهد 220 ك ف قطاع 1×2000مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتهما، وذلك لزيادة سعة الكابل الأرضى توليد شمال القاهرة/ بهتيم 2 قطاع 1× 1200 مم2 بطول حوالى 5 كم مزدوج الدائرة "بنظام تسليم مفتاح " لتدعيم شبكة كهرباء منطقة القاهرة وتأمين التغذية ولزيادة الأحمال بهذه المنطقة، بقيمه الإجمالية تبلغ حوالى 192000000 جنيه مصرى (فقط مائة إثنان وتسعون مليون جنيه مصرى لا غير) بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ7 أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد.