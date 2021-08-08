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انتشار النار بعائمة نيلية فى الزمالك والحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صورا لقيام رجال الحماية المدنية بمحاولات السيطرة على حريق داخل عائمة نيلية بمنطقة الزمالك ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركبة نيلية في الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتم الاستعانة بلانشات إطفاء للسيطرة على الحريق.

 

اندلاع الحريق
اندلاع الحريق

 

اندلاع النيران
اندلاع النيران

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق المركبة
حريق المركبة

 

حريق
حريق

 

سيارات اطفاء
سيارات اطفاء

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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