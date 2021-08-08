شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار النار بعائمة نيلية فى الزمالك والحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صورا لقيام رجال الحماية المدنية بمحاولات السيطرة على حريق داخل عائمة نيلية بمنطقة الزمالك ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركبة نيلية في الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتم الاستعانة بلانشات إطفاء للسيطرة على الحريق.



اندلاع الحريق



اندلاع النيران



جانب من الحريق



حريق المركبة



حريق