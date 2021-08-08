شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرى" يُسلِّم ملك البحرين رسالةً خطية من الرئيس السيسى تدعوه لزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، حيث سلَّم رسالةً خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل دعوة إلى لزيارة مصر، كما تؤكد ضرورة تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، والتنسيق حيال المُستجدات الإقليمية.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير رئيس الجمهورية إلى شقيقه ملك البحرين؛ مؤكدًا على ما تُكنُّه مصر، قيادة وشعبًا، من محبة وتقدير للشعب البحريّني وقيادته، وما يجمع الدولتين من أواصر أخوية وطيدة انعكست في المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها، فضلًا عن حرص البلدين على الدفع بها قُدمًا على نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في مزيد من الازدهار والنماء.

كما أكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق والتشاور المُستمر مع البحرين الشقيقة تجاه التطورات الإقليمية المُتلاحقة، في إطار جهود الدولتين الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وإعلاء الحلول السياسية لأزماتها بمنأى عن التدخلات الإقليمية أو التجاذبات الهدّامة، لاسيما في إطار موقف مصرَ الثابت تجاه أمن الخليج العربي واستقرار دوله باعتباره جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من أمن مصر القومى.

من جانبه، طلب ملك البحرين نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية، مُعربًا عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، فضلًا عن توافق الرؤى بينهما تجاه سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، ومُشيدًا في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.