شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين لسامح شكرى: أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الأحد، تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تضمنت دعوته لزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقد رحب بهذه الدعوة الكريمة، معرباً عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.



وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن الرسالة تعلقت الرسالة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك، وقد سلم الرسالة إلى الملك البحريني، في قصر الصافرية، وزير الخارجية سامح شكري.

كما نقل وزير الخارجية إلى ملك البحرين تحيات وتقدير الرئيس السيسى وأطيب تمنياته لشعب البحرين بدوام التقدم والرخاء، فيما كلفه الملك بنقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته الخالصة لمصر وشعبها العزيز بالمزيد من التطور والازدهار.

ورحب ملك البحرين بوزير الخارجية سامح شكرى، وأكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه الدائم الى الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين، منوهاً بأهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات تهدد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، مشيدا بما تشهده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة تنموية شاملة هي محل فخر واعتزاز لكل الشعوب العربية.

وأكد ملك البحرين خلال اللقاء تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، ودعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، وبما يعود بالخير والنفع على كافة الأطراف، ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل.

كما أشاد بالدور المركزي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.

من جانبه أعرب الوزير سامح شكري عن بالغ التقدير والاعتزاز بجهود الملك البحرينى ودوره الرائد في تطوير وتنمية علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها مصر، مثمناً المواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة ملك البحرين تجاه مصر وشعبها ودورها المهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.