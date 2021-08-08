شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 4 محلات بدون ترخيص فى شمال الجيزة وضبط كافيهات تقدم الشيشة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها لمواجهة مخالفات المنشأت التجارية والمحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن متابعة الأنشطة المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص، حيث قام حي شمال الجيزة بغلق وتشميع 4 محلات بشارع طلعت حرب وذلك لممارسة النشاط بدون ترخيص وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال .

وحرر حي الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح 6 محاضر لكافيهات مخالفة ومحال، لإشغال الطريق العام وتقديم الشيشة للمواطنين وعدم وجود تراخيص وذلك خلال حملات استهدفت شوارع التحرير ولطفي حسونة الموازي لشارع النيل، كما رصد الحى شقة سكنية تدار نادي صحى بدون ترخيص في شارع يثرب المتفرع من شارع السودان وتم إيقاف النشاط واتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع المضبوطات في مخازن الحى.

ونفذ حى الدقى حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، في شارع التحرير ومحيى الدين أبو العز وشارع مشيل باخوم وشارع السودان، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 غرامات إلقاء القمامة في الطريق العام وعدم توفير سلة قمامة امام بعض المحلات وغرامة فورية 500 جنيه للمخالفين، كما تم تحرير 8 محاضر إشغال للطريق العام، وتحريرغرامات فورية للانتظار أعلي الرصيف للدرجات النارية والتفتيش علي رخص المحلات وأكشاك الورد ومدرجات الفاكهة وتحرير غرامات فورية للمخالفين، كما تم رفع كافة الإشغالات والحواجز لحجز مكان لانتظار السيارات في خط سير الحملة.