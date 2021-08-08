شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لنائب محافظ الجيزة بقرى منشأة القناطر لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تفقد قرى بني سلامة ووردان وأتريس والحاجر وأبوغالب للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشاكل، كما تفقد مركز شباب قرية أتريس والجمعية الزراعية بوردان وأعمال رصف طريق أبوغالب الصحراوي ويوجه باستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة.

وشدد نائب المحافظ برفع مستوي النظافة والاشغالات بنطاق المركز والمدينة، وتفقد نائب المحافظ مقر الجمعية الزراعية بقرية وردان لمتابعة أعمال الجمعية ومتابعة منظومة العمل الزراعي ، وتابع أعمال رصف طريق أبوغالب الكارتة الصحراوي بطول 4 كم لإيجاد السيولة المرورية بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، ووجه نائب المحافظ باستلام أعمال الرصف بأعلي معايير الجودة طبقا لأعمال الطرح والترسية.

جولة نائب محافظ الجيزة جاءت استجابة لشكاوى أهالى عدد من القرى، حيث طالب أهالى قرية أبو غالب والقرى المجاورة بإنشاء محطة صرف صحى لإنقاذ البيوت من الغرق فى مياه الصرف الصحى والعمل على توفير بيئة صحية للأهالى، كما طالبوا بسرعة الانتهاء من تشغيل محطة منشأة القناطر لمياه الشرب وتوصيل الخدمة للقرى.