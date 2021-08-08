شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطلق اسم الشهيد الدكتور جمال أبو العلا على أحد الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة الأطباء، إنه فى احتفالية شعبية تم تكريم أحد شهداء الأطباء بالجيزة، وهو الدكتور جمال ابو العلا، وذلك بعد صدور قرار محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بإطلاق اسمه على الشارع الذى تقع فيه عيادته التى خدم من خلالها أهالى منطقته على مدار 40 سنة فى رحلة حب وعطاء، فما كان من أهل المنطقة إلا ردٌ الجميل بمطالبة المحافظ بتغيير اسم الشارع وتسميته باسم الطبيب الذى داوى آلامهم واقترب من مشاكلهم، واستجاب المحافظ، وتم تركيب لافتات جديدة للشارع تحمل اسم الشهيد تكريماً له ووفاءً لما قدمه للناس.

وحضر لفيف من الشخصيات النقابية والتنفيذية بالمحافظة، منهم نقيب أطباء الجيزة الدكتور احمد حسنين، والدكتور خالد امين، امين نقابة الجيزة، والدكتورة سناء فؤاد أمين صندوق نقابة القاهرة.

ودعت النقابة كل المحافظين والتنفذيين تكريم باقى شهداء الأطباء فى كل المحافظات وفاءً لما قدموه للوطن والناس فى أصعب المواقف، مُضحين بأنفسهم فى سبيل الانسانية قبل الواجب .