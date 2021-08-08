شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرات للتوعية بأضرار المخدرات فى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة لتوعية الشباب وكذلك الأسر بأضرار تعاطى المخدرات، بجانب توعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" باستخدام أساليب وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية للفئات المختلفة، وذلك بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الشباب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " وتعظيم دور الرياضة فى الحماية والوقاية من الوقوع فى براثن الإدمان، كما تستهدف المبادرة إعداد كوادر شبابية وإكسابهم المهارات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كذلك تنفيذ أنشطة رياضية تستهدف الأطفال والشباب على مستوى كافة مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من التعاطي، وكذلك تعزيز الوعى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن المبادرة تستهدف كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بواقع 15 مركز شباب شهريا بكل محافظة ولمدة 6 أشهر ضمن حملة " انت أقوى من المخدرات " وتم تنفيذ المبادرة فى 720 مركز شباب حتى الآن بالمحافظات المختلفة وبمشاركة أكثر 2200 متطوع لدى الصندوق ويتم تقديم ورش عمل مع الشباب وألعاب تفاعلية، بالإضافة الى تنفيذ رياضيه متنوعه من مسابقات جرى ودوريات رياضية وأنشطة تفاعلية وورش عمل مع التأكيد على مجموعة المفاهيم المغلوطة.

كما تضمنت المبادرة أيضا عروضا وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" والتى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول الى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع ان يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس المدخن .