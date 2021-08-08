شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تناقش تطوير 24 منطقة بـ5 أحياء بتكلفة 450 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اجتماع اللجنة التيسيرية المختصة بتذليل العقبات الخاصة بمشروع تطوير المناطق العشوائية غير المخططة بـ 24 منطقة، وتشمل 5 أحياء (الطالبية - بولاق الدكرور - الهرم – الوراق – شمال الجيزة) بتمويل من صندوق التنمية الحضرية بقيمة 450 مليون جنيه، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير المناطق غير المخططة للنهوض بمستوى الخدمات الخدمات المقدمات للمواطنين وإحداث نقلة حضارية بها.

وأشارت نائب المحافظ، خلال الاجتماع، إلى أن أعمال التطوير تهدف إلي تلبية الاحتياجات الملحة لتلك المناطق للارتقاء بمستوي الخدمات بها والتي تشمل علي أعمال تبليط انترلوك ورصف وإنارة وذلك ضمن مخطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشادت نائب المحافظ بالتعاون المثمر مع صندوق تطوير العشوائيات بما يعود بالنفع علي المواطنين، مؤكدة علي ضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين.