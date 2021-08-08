شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تخصص 50 مليون جنيه لصندوق عطاء لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعا اليوم الأحد، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف للتنسيق فيما بينهما ومناقشة بروتوكول التعاون المشترك بشأن دعم صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء"، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمامه بشئون ذوى الاحتياجات الخاصة وسداد ديون الغارمات، واستكمالًا للتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى.

وفى بداية اللقاء أكد جمعة، أن وزارتى الأوقاف والتضامن تتعاونان معًا فى خدمة المجتمع، ومن أهمها مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، الذى حقق هذا العام أعلى عائد بمبلغ 142 مليون جنيه، تم ترجمتها إلى 1453 طنًا، يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص الأوقاف مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف، لصندوق "عطاء" لذوى الاحتياجات الخاصة، و(12) مليون جنيه منها عشرة ملايين جنيه لصندوق "يسر" لسداد ديون الغارمات، ومليونى جنيه أخرى لسداد ديون الغارمات بصورة عاجلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، انه جار التنسيق لتوفير 500 جهاز كمبيوتر (برايل) للطلاب الجامعيين من ذوى الإعاقة البصرية بتمويل من وزارة الأوقاف، وكذلك الإسهام فى فرش عدد من شقق الأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه وزير الأوقاف بسرعة صرف (300) مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لبيوت المغتربين وكبار السن، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين فى عدد من البرامج التوعوية المشتركة بمشاركة الأئمة والواعظات مع الرائدات الريفيات

حضر الاجتماع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن، والمستشار محمد القمارى المستشار القانونى، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى، والشيخ محمد عيد كيلانى وكيل الوزارة لشئون البر، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.