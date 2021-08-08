شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع ورش مخالفة بالحوامدية ورفع إشغالات المقاهى بجنوب الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حى جنوب حملة مكبره بشارع جمال عبد الناصر وجسر الكونيسه، برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، لإعادة الانضباط ورفع إشغالات وتعديات عدد من المحال العامة والمقاهي وتم تحقيق الانضباط للشارع في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة لشكاوي المواطنين وعدم السماح بوجود اي إشغالات للمنشات التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ونفذت أجهزة حى جنوب الجيزة تطويرا لشارع السودان ورفع كفاءة المسطحات الخضراء به وطلاء الأسوار علي الجانبين وأعمدة كوبرى فيصل ليتكامل المظهر الحضاري لذلك القطاع الحيوى، حيث ظهر الشارع بشكل حضارى.

كما نفذت مدينة الحوامدية بالجيزة حملة أسفرت عن غلق وتشميع 3 ورشة ميكانيكا بطريق مصر اسيوط السريع وذلك لممارسة النشاط بدون ترخيص والقيام بأعمال مزعجة لراحة سكان المنطقة وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام للمحال والمنآشات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأت والورش التي تمارس النشاط بدون ترخيص . كما تم تحرير 3 محاضر اشغال طريق وتم ايداع المضبوطات بمخازن المدينة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهما وذلك بمتابعه مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية .



رفع الاشغالات



رفع الاشغالات