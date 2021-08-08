"الغزل والنسيج" تعلن تأسيس صندوق إدخاري للعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن هناك استعدادات جارية الآن لتأسيس صندوق إدخاري يستفيد منه جميع العاملين في قطاع الغزل والنسيج بعد الخروج على المعاش.

وقال رئيس النقابة في بيان اليوم، إن "النقابة العامة" ستساهم في دعم هذا الصندوق الذي يهدف إلى خدمة العمال ماليا بجانب معاشهم الأساسي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد مع خبير اكتواري لوضع تصور نهائي لتأسيس هذا الصندوق مع الجهات المعنية، وعرض الفكرة على مجلس إدارة النقابة العامة المقبل لإقراره.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن فكرة هذا الصندوق تعتبر الأولى من نوعها حيث يقوم العامل بدفع اشتراك شهري محدد بجانب مساهمة النقابة العامة من استثماراتها، وعند خروج العامل على المعاش يحصل على مبلغ مالي محدد بجانب معاشه الأساسي، مما سيسهم في تحسين حالته الاجتماعية والاقتصادية.

وتابع: وتأتي أهمية هذه الفكرة في ظل التطورات والسياسات المستمرة التي يشهدها قطاع وشركات الغزل والنسيج في ظل المناخ الاقتصادي الراهن.